Les jeunes ont découvert les joies de la science

Comment fonctionne une fusée? À partir de quels matériels sont fabriqués les pneus? De quoi se nourrissent les poissons? Ce week-end, les visiteurs du 12e Science Festival ont découvert les réponses à ces questions, en participant à une cinquantaine d’ateliers autour de la science. Ils sont venus en nombre, avec leurs parents, et ont investi les locaux de l’Abbaye de Neumünster et du Musée national d’histoire naturelle à Luxembourg.

Immergés dans l’univers scientifique, l’occasion était idéale pour les jeunes participants de se faire une idée de leur profession de rêve. Concentré sur l’assemblage de sa fusée en plastique et papier, Mathias, neuf ans, rêve «d'étudier les étoiles et les planètes de près». «Plus tard j’aimerais devenir ingénieur et construire mon propre vaisseau spatial. Il sera beaucoup plus grand que celui-ci», a expliqué l’écolier d’Hesperange, brandissant son œuvre.

Après avoir assisté à l’atelier de codage, Lisa s’est sentie plus inspirée que jamais. «J’ai appris que grâce au codage, on peut tout programmer. Alors, plus tard, je veux construire un robot qui fera le ménage et qui aidera les personnes âgées», s’est enthousiasmée la fillette de sept ans. Plus loin, Sophia, 11 ans, a appris à exploiter les indices trouvés sur une scène de crime. «Travailler dans un laboratoire et analyser les empreintes pour attraper des méchants, c’est ce que je veux faire quand je serai une adulte», s’est-elle exclamée.

(Ana Martins/L'essentiel)