Plus de 10 000 éclairs et des grêlons de 7 cm

Ceux qui ont vécu et observé les orages du samedi 19 juin s'en souviennent certainement. L'épisode météo était particulièrement intense en milieu et fin de soirée, les orages ont progressé de 19h à minuit et se sont renforcés des frontières françaises jusqu'au nord du Luxembourg. «Quelques orages se sont avérés virulents à certains endroits, notamment au niveau du vent et des chutes de grêle», peut-on lire dans un rapport de MeteoLux dévoilé lundi.

«Plus de 10 000 éclairs ont été observés au-dessus du Luxembourg et des régions frontalières entre 18h et minuit», glissent les météorologues. La densité d'éclairs la plus élevée était observée au sud-ouest et au nord-ouest du pays. Une «très soudaine augmentation du nombre d'éclairs», appelée «lightning jump», a d'ailleurs immédiatement précédé, ce soir-là, des chutes de grêle impressionnantes.

Il était entre 22h45 et 23h10 quand ces chutes de grêlons, «d’environ 5 à 7 cm», ont été les plus fortes, notamment à Steinfort, Kleinbettingen ou Useldange. MeteoLux indique également que de fortes rafales de vent ont accompagné le phénomène en début de soirée, entre 104 et 109 km/h du côté de Clemency et Steinfort. Enfin, «au moins huit tornades se sont produites lors de cette dégradation orageuse sur la France et l’est de la Belgique», aux portes du Luxembourg.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)