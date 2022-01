Virginie poursuit l'aventure «The Voice»

Elle avait confié à L'essentiel que son plus grand rêve était d'écrire des chansons. C'est donc tout naturellement que Virginie, 35 ans, résidente de Niederfeulen, s'est présentée mardi aux auditions à l'aveugle de «The Voice Belgique» avec une reprise personnelle d'un titre de Keane, «Somewhere Only We Know» (voir ci-dessus).

Les mots et la voix de la Française, qui habite au Luxembourg depuis l'âge de 10 ans, ont fait frissonner trois coaches. Black M s'est retourné le premier, avant que BJ Scott ne succombe à son tour et bloque Christophe Willem qui avait également buzzé. Tous trois ont vanté le caractère «unique» et «audacieux» de l'artiste grand-ducale.

La jeune femme, qui travaille sur la place financière, s'était dit qu'elle choisirait de rejoindre l'équipe du premier coach qui se retournerait. C'est donc dans la team du rappeur de Sexion d'Assaut qu'elle affrontera la prochaine étape, la terrible épreuve des KO.

(mc/L'essentiel)