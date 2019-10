Encore une enquête pour optimiser la mobilité

Le nord de la Lorraine, la province belge de Luxembourg et le Grand-Duché de Luxembourg ont lancé, ce mercredi au Kirchberg, une enquête commune sur la mobilité baptisée Modèle MUltimodal et Scénarios de mobilité Transfrontaliers (MMUST). «On veut faire des propositions aux utilisateurs pour qu’ils puissent nous donner leurs avis sur l’offre actuelle de transports», a lancé d’emblée François Bausch, ministre de la mobilité et des travaux publics. «Toutes les informations sont disponibles sur www.mmust.eu/enquete».

«C’est un moment important, concret et partagé pour progresser sur un sujet qui concerne le quotidien des gens», a affirmé Jean-Luc Bohl, vice-président de la région française du Grand Est et président de Metz-Métropole. «Je suis venu en voiture et j’ai eu du retard, car le réseau routier est saturé. On doit absolument sortir du cadre de nos frontières nationales pour trouver des solutions avant de décider quels seront nos investissements».

Dix minutes d’enquête

«Toutes nos régions connaissent des soucis de mobilité et c’est une des préoccupations majeures pour nos citoyens», a rappelé Philippe Henry, ministre wallon du Climat, des Infrastructures, de l’Énergie et de la Mobilité depuis deux semaines. «En quelques années, les attentes peuvent évoluer avec l’arrivée de nouveaux moyens technologiques comme le tram ou les trottinettes électriques. Avec cette enquête, on va proposer aux citoyens des scénarios précis avec un coût du trajet en temps et en argent».

«Les enquêtes sont récurrentes avec les offres actuelles. Ici, avec MMUST on veut se projeter dans le futur et tenter de savoir comment les gens vont changer leurs comportements au niveau de la mobilité», a souligné Eric Cornelis, en charge du volet technique de l’enquête, en tant que docteur à l’Université de Namur. «C’est un outil d’aide à la décision pour savoir sur quel levier on va devoir jouer pour améliorer la mobilité. Si changer le prix ne sert à rien ou pas, par exemple. On veut se baser sur le vécu des gens et proposer des scénarios hypothétiques. On est à la recherche de données pour enrichir notre enquête. Plus on aura de réponses, plus on sera fiable». 3 000 réponses sont attendues depuis les trois pays lors des deux prochains mois et participer à l’enquête MMUST ne prend que dix minutes.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)