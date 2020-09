Nicolas imite avec talent les stars du ballon rond

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Pep Guardiola, Diego Maradona, Didier Deschamps, Felix Magath et même Paul Philipp. Aucun sportif ne semble résister aux imitations de Nicolas Lech, futur acteur de 19 ans. En espagnol, en français, en anglais avec l'accent italien, en allemand et forcément en luxembourgeois, les vidéos diffusées sur le canal Nicolinho TV ont leur petit succès sur YouTube. Le ton est juste et les imitations font mouche. Aux paroles s'ajoutent les postures des imités qui devraient facilement se reconnaître.

Nicolas Lech, 19 ans, futur acteur et imitateur avec un talent certain. Nicolas Lech, 19 ans, futur acteur et imitateur avec un talent certain.

Grand fan du Barça et de Stuttgart depuis qu'il est tout petit, Nicolas joue au football dans les rangs du FC Red Star Merl-Belair (D2, 4e niveau au Luxembourg) et il se destine à une carrière de comédien, après avoir passé son bac en juin dernier. «Je prépare actuellement des concours pour intégrer des écoles de théâtre en Allemagne, en Suisse ou en Autriche», nous a-t-il confié au téléphone. «Je me débrouille dans cinq langues, ce qui pourrait m'ouvrir des portes plus tard, mais je me sens plus à l'aise avec l'allemand».

Même si les grands cyclistes ou biathlètes l'inspirent, Nicolas a décidé d'imiter des footballeurs connus «pour toucher un plus large public». «Je serai capable d'imiter Andy Schleck ou Jempy Drucker, mais les gens les connaissent moins», reconnaît-il. «Pour le public luxembourgeois, je prépare une vidéo avec des personnalités grand-ducales, mais à 19 ans, c'est parfois plus compliqué avec les plus âgés. Kylian Mbappé, par exemple, je l'entends 5 ou 6 fois, et j'arrive à imiter sa voix un peu nasillarde. Par contre, le Premier ministre Xavier Bettel, je n'y arrive pas. Je ne parviens pas à reproduire sa voix basse».

Dans un tout autre style et avec beaucoup d'humour, Nicolas nous rappelle également que les étudiants luxembourgeois sont en mesure de s'exprimer couramment dans treize langues et sept dialectes. Du supporter portugais du Sporting, au commentateur sportif arabe, en passant par le bosnien, le chinois ou encore le turc, le jeune homme fait parfaitement illusion le temps de quelques phrases prononcées dans son salon, smartphone en main et face à la caméra. Avec un vrai talent qui vous fera certainement sourire derrière votre écran.

(Frédéric Lambert / L'essentiel )