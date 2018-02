TC Constructions en faillite, 70 employés sur le carreau

Le LCGB l'a confirmé à L'essentiel Radio: la faillite de l'entreprise TC Constructions, basée à Pétange, a été prononcée ce vendredi après-midi. Les 70 personnes concernées «le sentaient depuis plusieurs semaines», indique Tiago Ferreira, secrétaire syndical du secteur construction au LCGB.

Le matériel manquait sur les chantiers, les fournisseurs n'étaient plus au rendez-vous et les salariés n'étaient plus payés depuis novembre.

En 2017, 983 entreprises ont été déclarées en faillite au Luxembourg dont 5,4% d'entreprises du bâtiment.

Tiago Ferreira, secrétaire syndical du secteur construction au LCGB, au micro L'essentiel Radio de Jonathan Vaucher



(L'essentiel)