Le CDD est souvent utilisé dans certains secteurs

La part des salariés en contrat à durée déterminée (CDD) représentait 5,48% des emplois salariés hors intérimaires à la fin du mois de janvier 2019, selon les chiffres de l'Inspection générale de la Sécurité sociale. Au Luxembourg, la majorité des salariés sont en contrat à durée indéterminée (CDI).

Sur la période de janvier 2018 à janvier 2019, 36 470 recrutements en CDD ont été effectués. 19 120 d'entre eux pour une durée de deux à six mois. C'est là l'avantage du CDD. Il permet de répondre à des besoins ponctuels des entreprises. Certains secteurs d'activités recrutent plus en CDD que d'autres. Le commerce, la réparation d'autos et de motos arrive en pole position avec 14,5% des recrutements en CDD. Suivent ensuite les activités de services administratifs et de soutien avec 13,1% et la santé et action sociale (11,9%).

Parmi les offres d'emploi en CDD (hors mesure pour l'emploi et intérim) déclarées en 2018 à l'Adem, la santé et action sociale représentent 15,3% des postes en CDD, les activités financières et d'assurance 11% et les activités de services administratifs et de soutien 9,4%.

(Marion Mellinger/L'essentiel)