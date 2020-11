Le Covid pourra-​​t-​​il être détecté dans la voix?

«Les problèmes respiratoires et la toux sèche provoqués par le coronavirus pourraient rendre la voix des patients infectés distinctive», explique Muhannad Ismael, chercheur au Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST). Avec l'aide de collègues du LIST, de l'Université et du Luxembourg Institute of Health (LIH), ils tentent de découvrir, comme d'autres groupes de recherche dans le monde (Université de Cambridge, Massachusetts Institute of Technology), s'ils parviennent à identifier une signature vocale.

Les recherches avancées dans la littérature sur l'analyse du son montrent le potentiel de l'intelligence artificielle. Des algorithmes peuvent en effet détecter des maladies respiratoires comme l'asthme et le rhume, via l'analyse de la toux et de la voix. «Nous voudrions appliquer cela au Covid, pour voir si cela fonctionne sur d'autres maladies», ajoute-t-il. Pour déterminer si leur modèle parvient à identifier les personnes infectées par le virus, les chercheurs ont besoin d'échantillons vocaux. «Pour mener à bien notre étude, nous aurions besoin du plus grand nombre de personnes possible atteintes du Covid-19, mais aussi en bonne santé».

Pour l'heure, un peu plus de 400 se sont portées volontaires. Le but est de collecter des données et de voir si cela fonctionne avec un bon taux de probabilité. Si tel est le cas, «il est possible d'imaginer une application dans les hôpitaux pour détecter les cas les plus urgents», conclut le chercheur.

(Marion Mellinger/L'essentiel)