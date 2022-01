Les CFL vont se construire un nouveau siège

Les CFL vont se doter d'un nouveau bâtiment pour abriter leur direction générale, qui viendra remplacer l'actuel immeuble situé juste à côté de la gare de Luxembourg, datant de 1950. Le chantier doit commencer début 2023 et durer jusqu'à fin 2026. À terme, jusqu'à 1 200 collaborateurs pourront y travailler. «Le nouveau bâtiment sera en ligne avec notre stratégie d'utilisation responsable des ressources. Il nous permettra de baisser les niveaux de consommations d'énergie et d'eau et bénéficiera d'excellentes certifications énergétiques», vante le directeur général des CFL, Marc Wengler. Les CFL insistent sur les aspects écologiques du bâtiment, dont le coût n'est pas précisé.

En outre, des parties de l'ancien bâtiment des années 1950, seront conservées par souci de préservation du patrimoine bâti. «Les éléments typiques de l'architecture des années 1950, comme les façades principales, le noyau central, l'escalier d'entrée et la fresque murale en mosaïque du hall ont été entièrement intégrés dans le nouveau concept», indique la compagnie ferroviaire luxembourgeoise, dans un communiqué. Pendant les travaux, les employés des CFL seront relogés boulevard d'Avranches, pas très loin, dans un immeuble moderne actuellement occupé par HSBC.

Le projet aura d'ailleurs un impact sur l'ensemble du secteur, puisqu'il permettra une meilleure accessibilité du nord de la gare pour les piétons et les cyclistes, l'élargissement de la rue du Chemin de fer (avec une liaison cyclable) et l’assainissement de la rue du Fort Neippert. Avec une véritable ambition, en collaboration avec le Service des sites et monuments nationaux et la Ville de Luxembourg, d'améliorer l'image du quartier.

(L'essentiel)