Plus d'entreprises souhaitent s'établir au Luxembourg

En 2019, 12 014 autorisations d'établissement ont été demandées à la direction générale des classes moyennes, soit 5,9% de plus qu'en 2018 (11 342 demandes). 87,9% d'entre elles ont été acceptées. Lex Delles, ministre des Classes moyennes, qui présentait ces chiffres ce jeudi matin, constate que «sur dix ans, on a environ 20% d'augmentation des demandes, cela montre que l'entrepreneuriat fonctionne au Luxembourg».

Le ministre a surtout mis l'accent sur la durée de traitement des demandes d'établissement, la principale marge de progression, selon lui: «Notre objectif est de l'améliorer nettement, c'est une question de compétitivité par rapport aux autres pays européens. Mais on ne sera jamais un pays qui pourra émettre des autorisation après une heure, car on a des contrôles qui prennent du temps. On veut diminuer la durée sans diminuer la qualité des traitements». En 2019, le temps de traitement a baissé de 9,8 à 9,4 jours en moyenne.

Les SARL-S ont le vent en poupe

Le bilan revient aussi sur l'intensité des conversations entre la direction générale des classes moyennes et les PME: en 2019, près de 10 000 appels téléphoniques et 18 000 courriels ont été échangés au sujet des demandes d'autorisations d'établissement. Les effectifs de la House of Entrepreneurship ont d'ailleurs été doublés pour assurer un accompagnement plus fluide.

Enfin, Lex Delles a souligné le succès de la forme juridique SARL-S (société à responsabilité limitée simplifiée) remodelé en mai 2016. «C'est un nouveau format que les gens commencent à connaître mieux» indique-t-il. Le nombre de demandes pour ce format a bondi d'un quart environ entre 2018 et 2019, et représentait 21,7% des demandes d'autorisation, l'année dernière.

(Valentin Rakovsky/L'essentiel)