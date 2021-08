Le parc de l’Our attire les amoureux de la nature

Dans les rues de Clervaux, les vacanciers sont facilement repérables. Ils se promènent souvent avec un attirail de randonnée, vestes bariolées et sacs à dos de rigueur. Car la plupart viennent dans la région «pour marcher et profiter de la nature», comme l’explique Mareke, venue d’Anvers. «Nous cherchons avant tout le calme ici», confirme son amie Lina. Elles restent cinq jours à Clervaux avec leurs enfants respectifs. En cette année marquée par le Covid, les deux femmes cherchaient «une destination où les règles sont les mêmes qu’en Belgique, pour ne pas avoir à gérer cela».

De son côté, Dominique et sa famille ont privilégié le tourisme local. «J’habite à Steinfort mais je connais mal le nord du pays», dit le père de famille. La famille passe deux jours à Clervaux, avec balades et visites de musée au programme. Pour les deux amies Melissa et Soetkin, des Flamandes, c’est uniquement la nature qui les attire. «Nous en faisons qu’une halte ici», au milieu d’une randonnée de cinq jours entre Ettelbruck et Gouvy, expliquent-elles.

Des réservations plus tardives

Plus à l’est, Vianden, également dans le parc de l'Our, attire aussi des locaux. «Nous habitons à Perlé et nous nous sommes installés dans un camping de Bourscheid, expliquent les Luxembourgeois Laura et Seb, pendant que leurs deux enfants jouent dans une fontaine. Richard et Nora, un jeune couple de Hongrois, découvrent complètement les lieux. Mais ils ne passent que la journée dans la ville, Richard habitant à Junglinster. «C’est le château qui nous attirés, la visite était superbe», racontent-ils, le sourire aux lèvres.

En cet après-midi ensoleillé, nombreuses étaient les personnes attablées en terrasse ou à déambuler autour des hôtels et du musée Victor-Hugo. «Cette année est différente des précédentes, car les gens réservent beaucoup plus tard», analyse Steve Warnier, responsable de l’office du tourisme de Vianden. La tendance au tourisme local serait encore présente, bien que «moins marqués que l’an dernier», selon le professionnel. Il a vu «beaucoup de gens qui restent entre cinq et sept jours, en plus des habituels visiteurs présents pour le week-end».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)