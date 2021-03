Le sans plomb 98 va nettement augmenter jeudi

C'est le genre de nouvelles que n'apprécient guère les automobilistes qui roulent à l'essence. Le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire a annoncé une nouvelle hausse du sans plomb 98. À compter de ce jeudi, le litre de ce carburant sera vendu 4,4 centimes de plus et s'affichera désormais à 1,35 euro, soit son niveau le plus élevé depuis janvier 2020.

Aucun changement n'interviendra en revanche pour le sans plomb 95 et le diesel. Le premier restera proposé à 1,251 euro/litre et le second à 1,132 euro/litre.

(pp/L'essentiel)