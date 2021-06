Pour vous réveiller, les CFL se lancent sur Spotify

C'est la nouvelle improbable et inattendue de ce lundi matin. Pour bien commencer la semaine en musique, la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) a annoncé sur ses différents réseaux sociaux qu'elle lançait sa toute première playlist sur le service de streaming musical Spotify.

«Besoin d'une poussée de motivation pour bien entamer votre journée?», interrogent les CFL sur Facebook et Instagram. «Que pensez-vous de cette playlist affectueusement compilée pour vous? Est-ce qu'il vous manque encore une chanson particulière? Faites-nous savoir dans les commentaires». On le voit d'emblée, la démarche se veut sympathique et participative. «Travailler aux CFL, c'est accompagner ses clients avant, durant et après le voyage. Dans cet esprit, les CFL ont mis en ligne leur première playlist», écrit encore, plus sobrement, l'entreprise ferroviaire sur LinkedIn.

Intitulée «Wake Up Call», on aurait tendance à imaginer que cette première playlist est là pour vous réveiller de bon matin. Et le premier titre donne immédiatement le ton avec «Start Me Up» des Rolling Stones. Une tendance qui se confirme avec «Are You Gonna Be My Girl» du groupe Jet dans la foulée, avant d'enchaîner avec «Kiss» de Prince. Les douze premiers titres proposés depuis ce lundi sont tous en anglais. Reste à voir si d'autres langues arriveront dans les prochaines semaines.

(fl/L'essentiel )