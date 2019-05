Deux toboggans pour la piscine de Redange

La piscine de Redange, située à l'ouest du Grand-Duché et à quelques km de la frontière belge a inauguré samedi dernier, ses deux nouveaux toboggans qui ont nécessité près de 18 mois de travaux. «Le premier toboggan est un double familial où la déclivité est de 9,40m avec une longueur approximative de 85 m», a précisé Pascal Hubin du bureau Scaht Architecture au micro de TV Lux. «Pour le deuxième (qualifié de turbo), un peu plus sportif ou à sensations, la déclivité est de 12,40 m pour une course de 45 m. Soit une pente de 28% de moyenne.»

L'objectif de cette nouvelle installation est clair: ramener plus de jeunes dans la piscine «Réidener Schwemm». Co-financés pour une somme totale de plus de 3 millions d'euros de par les 10 communes du canton de Redange (Beckerich, Ell, Grosbous, Préizerdaul, Rambrouch, Redange, Saeul, Useldange, Vichten et Wahl) et le ministère du tourisme, les deux toboggans sont considérés comme «des atouts touristiques», a encore souligné Lex Delles, ministre du tourisme, toujours au micro de TV Lux. 110 000 personnes fréquenteraient annuellement pour le moment la piscine de Redange.

(fl/L'essentiel)