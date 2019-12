Miss Luxembourg avec ses armes à Miss Monde

Présente à Londres depuis le 20 novembre pour les préparatifs de Miss Monde, Miss Luxembourg 2019 participera au grand concours ce samedi 14 décembre. Tout ne s'est pas passé comme dans un rêve jusque-là pour Mélanie Heynsbroek qui s'est tout de même cassé l'avant-bras lors d'une répétition de danse à douze jours de la grande finale.

«Je me sens très bien et je ne ressens plus aucune douleur», nous a-t-elle confié, ce jeudi, du haut de ses 19 ans. «J'arrive à bouger, marcher et manger normalement, mais malheureusement, pour des raisons de sécurité, je n'ai pas reçu l'autorisation de participer à une épreuve préparatoire avec toutes les autres miss du monde entier. J'ai donc été moins médiatisée en vidéo».

Concours à suivre sur YouTube

Miss Luxembourg nous l'a certifié: elle fera de son mieux pour représenter le Grand-Duché. «Je suis malgré tout contente d'être là, mais je suis un peu stressée. Je dois être honnête, j'ai un peu peur, car c'est un grand jour pour moi et pour le Luxembourg. Heureusement, l'ambiance reste très bonne entre toutes les filles et c'est ça le plus important», a conclu Mélanie Heynsbroek.

Pour celles et ceux qui ont l'intention de suivre le concours de Miss Monde en direct, le grand show sera diffusé à partir de 15h, ce samedi, sur la chaîne YouTube du concours de beauté.

(fl/L'essentiel )