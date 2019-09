«Missioun Grottekick» pour un foot authentique

C'est l'improbable histoire de trois potes Luxembourgeois, Thierry, Luca et Stefan, qui ont décidé de consacrer leurs dimanches après-midi à célébrer «le football authentique», celui «sans argent» où la 3e mi-temps est aussi importante que les deux premières. Lancée à la fin de l'année 2017, la page Facebook «Missioun Grottekick» compte aujourd'hui plus de 5 000 abonnés. «Armés d'un smartphone dans une main, et d'une bière dans l'autre, on essaye d'arpenter tout le pays à la découverte des plus petites divisions», souligne Thierry Kruchten, toujours un peu surpris par le succès d'une initiative totalement dénuée d'intérêt financier.

Le #OhJo de Paul Philipp fait un carton



Fidèles téléspectateurs de la Ligue des champions sur RTL Lëtzebuerg, les trois amis se sont rapidement amusés du tic de langage «Oh Jo (Oh oui)» de Paul Philipp, président de la Fédération luxembourgeoise de football (FLF), qui assure également une partie des commentaires.



L'expression #OhJo orne désormais leur tee-shirt officiel de «Missioun Grottekick». «Au départ, on en avait commandé 20... et on a rapidement dû en reprendre 200», rigole encore Luca. «À la Schuberfouer, on l'a même offert à un serveur qui ressemblait à Paul Philipp en plus jeune. On n'arrête pas de s'amuser et cela fait également rire le président de la FLF».

«On paie à chaque fois les cinq euros d'entrée», poursuit Thierry, «car on est avant tout là pour supporter les petits clubs. On est là pour filmer ou photographier ce qui peut se passer dans les plus petites divisions du Grand-Duché». Et la sauce prend rapidement. Comme sur une bonne Mettwurst à dévorer pour reprendre un peu de force à la mi-temps. Les trois amis ne s'en cachent pas: la bière coule souvent à flots à la buvette «deux ou trois heures après la fin du match» et «un de nous trois ne boit pas pour que l'on puisse rentrer sain et sauf au volant».

But exceptionnel, frappe totalement manquée, lignes mal tracées, surface de jeu complètement défoncée, animaux qui entrent sur le terrain, folle distribution de cartons par l'arbitre, rien ou presque n'échappe aux trois fanatiques de «Missioun Grottekick». «On est là pour le fun, pas pour se moquer. De nombreux clubs nous contactent désormais pour que l'on vienne filmer leurs matchs», assure Thierry. «S'il y a un derby entre deux équipes de villages voisins où tout le monde se connaît, on est là. On est tous les trois originaires du sud du Luxembourg et on a remarqué qu'il y avait plus de convivialité dans l'ouest du pays. C'est plus rural et plus authentique. La BGL Ligue (D1 au Luxembourg) nous intéresse moins, car on a parfois l'impression que les joueurs viennent pour l'argent et repartent rapidement chez eux au terme du match».

(fl/L'essentiel)