Les fruits et légumes arrivent avec de l'avance

«Avec le beau temps que nous avons eu, on a pu commencer à travailler nos sols. Ce que nous ne pouvions faire les années précédentes qu'aux alentours du 1er avril», présente Sandrine Pingeon, maraîchère à Münsbach. Ce n'est pas parce que les températures sont dignes du printemps qu'il faut s'emballer. «On a beau avoir envie de lancer certaines cultures, je suis persuadée que le froid va encore arriver et on risquerait de perdre beaucoup de production», ajoute-t-elle.

Les tunnels permettent de protéger les plantations des intempéries, mais ils ont aussi l'inconvénient de retenir la chaleur. «Nous avons des pak choï, une variété de chou chinois qui préfère le froid. Ils ont fait des fleurs avec une quinzaine de jours d'avance. Les radis sont bien en avance aussi. L'avantage, c'est que nous pourrons en resemer, et ils ressortiront de terre beaucoup plus vite», explique la maraîchère.

S'il venait à geler ces prochains jours, cela n'aura pas tellement de conséquences car il n'y a pas encore de bourgeons. En revanche, les gelées d'avril pourraient mettre en péril les floraisons et les fruits de l'automne. Avant de parler d'une véritable avance des fruits et des légumes, il va falloir attendre la fin de la saison. Il est possible que les températures viennent à baisser sensiblement les prochaines semaines.

(Marion Mellinger/L'essentiel)