«On ne voit pas le bout du tunnel... c'est déprimant»

L'essentiel: Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale, suite à votre analyse sur la situation dans les établissements scolaires par rapport au Covid-19 depuis la rentrée, peut-on qualifier ce bilan de positif?

Claude Meisch: C'est un bilan intermédiaire qui s'impose, car on a actuellement une autre situation sanitaire dans tout le pays. Le virus est beaucoup plus présent dans toute la population et on a de nouveau fait de nouvelles expériences lors des dernières semaines scolaires. On veut se baser sur ces expériences pour adapter l'une ou l'autre mesure sanitaire pour pouvoir bien fonctionner dans les écoles. Pour pouvoir bien maîtriser le virus, d'un côté et pour pouvoir assurer les cours d'un autre côté. Je suis très content de pouvoir constater qu'avec moins de quarantaines que dans d'autres pays, le Luxembourg fonctionne quand même très bien. On a pu assurer une grande majorité des cours, même dans des classes infectées par un cas isolé au Covid-19. Cela montre que l'école peut avoir lieu et qu'avec des mesures sanitaires, on peut contrôler le virus et stopper sa propagation.

Des mesures vont êtres adaptées lors des prochaines semaines, qu'est-ce qui va changer concrètement?

Maintenant, immédiatement, quelques mesures vont changer. Le port du masque à l'école fondamentale, par exemple. La règle est toute nouvelle et elle est très claire: pour toutes les activités scolaires et parascolaires, même les structures d'accueil sont concernées, quand l'élève, quand l'enfant est assis, sur son banc, dans une situation de classe, par exemple, il peut enlever son masque. Mais quand il bouge, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, il doit porter son masque. Même chose pour les structures d'accueil et donc les maisons relais.

Un mot également sur cet éventuel enseignement à distance. Dans quelles conditions pourrait-il être décrété?

C'est un «focus» que l'on a vraiment poussé très loin lors de cette analyse pour trouver des arguments, soit pour justifier l'apprentissage à distance auprès des classes supérieures, soit pour dire que ce n'est pas vraiment une bonne mesure. Dans une grande majorité des cas, on a constaté que dans une grande majorité des écoles, cela ne s'impose pas. Car cela affecterait tout de même la totalité des élèves des classes supérieures, avec une diminution de la qualité. Car nous sommes d'avis que quand l'enseignement a lieu dans la salle de classe, à l'école, en présence du professeur, cela donne tout de même encore une meilleure qualité, que si c'est à distance à la maison. Et cela n'aurait qu'un impact minimum sur l'évolution du virus, à l'intérieur de ces écoles. Mais cela peut rester un instrument valable pour certaines écoles. On a constaté que trois écoles ont mis ce sytème d'enseignement à distance en place et d'autres réfléchissent sur ce sujet. On va également fournir toutes les données que l'on a récoltées aux lycées respectifs pour qu'ils puissent avoir une base de données concrète pour prendre des décisions.

Un dernier mot pour tous les enseignants qui sont sur le pont depuis le mois de mars. Leur vie professionnelle a changé, ils tiennent le coup et ils assurent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?

Si nous sommes dans cette situation où une grande majorité des cours peuvent avoir lieu, c'est grâce à l'engagement des professeurs, des instituteurs et de tous ceux qui travaillent encore après l'école. Et qui travaillent encore après, lorsque la cloche a sonné et lorsque les élèves sont partis. Tous ceux-là fournissent un travail supplémentaire pour mieux se préparer et pour organiser l'école d'une autre manière. Pour faire le traçage des élèves qui étaient en contact avec un cas positif. Maintenant, encore une fois, pour transmettre les ordonnances, pour organiser les tests... Tout ça est pris en charge par les écoles, par les enseignants et les directions, justement pour assurer une continuité des cours.

Les enseignants tiennent le coup, vous êtes fiers d'eux?

Je suis très fier d'eux, parce que sans eux, on ne serait pas là où on en est arrivé jusqu'à présent. J'espère qu'à un certain moment, on verra la lumière au fond du tunnel... Pour l'instant, c'est vraiment ce qui est le plus déprimant. On travaille, on travaille et on travaille, mais on ne sait pas quand cela va se terminer.

(Frédéric Lambert / L'essentiel )