Du verre dans le pudding et dioxine dans des œufs

Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises indiquent ce mercredi que le produit Söbbeke Bio Schokopudding, «contenant potentiellement des pièces de verre», a été retiré de la vente. Il est distribué au Luxembourg dans les magasins Naturata, Provençale et Alavita.

«Une partie» de ce pudding au chocolat, provenant d'Allemagne, a sans doute été déjà vendue aux consommateurs qui ne doivent pas, autant que possible, le consommer. Le lot concerné correspond au code-barre 4008471507024, à consommer avant le 9 août.

Des œufs bio retirés des rayons

Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises font également savoir que les produits «nature bio œufs 10 pièces» et «nature bio œufs 6 pièces», arrivant de Belgique, dépassent la norme de dioxines et PCB de type dioxine. Ces produits ont été distribués au Luxembourg dans les magasins Cora Concorde et Match mais une distribution plus large ne peut être exclue.

Les produits en question ont d'ores et déjà été retirés de la vente dans les magasins Cora Concorde et Match. Les codes barres concernés sont 5400134364965 et 5400134364958, à consommer avant le 18 août.

(nc/L'essentiel)