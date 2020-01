Les travaux sur l'A3 débuteront cet automne

Le projet de travaux d'élargissement de l'autoroute A3, entre la frontière française et la capitale, a été présenté et voté il y a plus de deux ans. Les travaux devraient débuter «à l'automne», indique le ministère de la Mobilité et des Travaux publics à L'essentiel, confirmant une information de RTL 5 minutes.

Il est prévu d'élargir les 12 km d'autoroute de 8,5 m, afin d'aménager une troisième voie de circulation et une nouvelle bande d'arrêt d'urgence. Lors de la présentation du projet, le ministre François Bausch souhaitait que cette voie soit réservée aux transports en commun et au covoiturage. «Les travaux seront menés toujours dans cette optique», précise Ralph Di Marco, porte-parole de l'Administration des ponts et chaussées.

Le chantier commencera sur les portions de la Croix de Gasperich vers la Croix de Bettembourg, et de la frontière jusqu'à l'échangeur Dudelange-Centre. Les travaux nécessiteront la rénovation de la Croix de Bettembourg, l'échangeur Livange et celui de Dudelange-Centre. Comme pour tout chantier, la vitesse sera abaissée à 70 km/h à la place de 130. Ces travaux risquent de fortement perturber la circulation pendant les cinq années que devraient durer les travaux. Contactées, les autorités françaises n'ont pas été en mesure de donner des informations sur l'élargissement de l'A31 au nord de Thionville.

(Marion Mellinger/L'essentiel)