La SNCT se défend sur le tarif du contrôle technique

Vous avez été très nombreux à réagir à notre article sur les nouveaux tarifs de la SNCT, beaucoup d'entre vous jugeant les nouveaux prix du contrôle technique trop élevés. Dans un premier temps, la Société nationale de contrôle technique (SNCT) s'était refusé à réagir. Elle a finalement répondu dans un communiqué publié ce mardi après-midi, pour expliquer les raisons de cette augmentation.

Jusqu'en 2016, le prix du contrôle technique était fixé par le gouvernement et «pendant longtemps, et autant que possible, les tarifs de nos services étaient maintenus stables» et restaient «très bas par rapport à ceux appliqués dans les pays voisins». Hors, tout a changé à l'occasion d'une réforme entrée en vigueur depuis 2016, qui a notamment ouvert le contrôle technique à la concurrence. «En tant que société commerciale, nous devons couvrir nos frais. C'est pourquoi nous sommes contraints d'augmenter nos tarifs», explique la SNCT.

«La 6e adaptation tarifaire en 20 ans»

La SNCT explique que ses recettes ont en effet été revues à la baisse avec l'allongement de la périodicité du contrôle technique. En outre, la société pointe des frais de fonctionnement qui «ont augmenté de manière significative au fil des années sans avoir été répercutés sur les tarifs». Le communiqué explique qu'«en 20 ans, ceci ne constitue que la 6e adaptation tarifaire» et que «les augmentations précédentes étaient de moindre importance».

Outre ces besoins de rentabilité, la SNCT évoque les investissements pour «l'amélioration de la qualité de son service aux clients». Par exemple, un nouvel environnement informatique a été récemment mis en place, «avec par exemple un système de rendez-vous qui fonctionnera à partir du 18 février pour nos clients professionnels et à partir du 4 mars pour nos clients privés». Et de conclure: «Malgré cette hausse, nos nouveaux tarifs restent inférieurs aux prix proposés par la concurrence à Luxembourg et à ceux pratiqués dans la Grande Région».

(jw/L'essentiel)