Une association pour les créateurs d'entreprise

Il y a dix mois, au moment de créer sa société de conseils en compliance et régulation au Luxembourg, Sandra Birtel s'est heurtée à plusieurs obstacles, notamment administratifs. Mais a aussi fait face à de nombreuses choses nouvelles pour elle et qu'elle ne maîtrisait pas comme faire un business plan. «Rien n'est simple. Si on n'est pas un minimum débrouillard, ça devient très compliqué», explique-t-elle.

Quand elle a voulu créer son site Internet, elle a fait la connaissance de Johnattan Claeys. «En discutant, il me disait que beaucoup d'entrepreneurs sont complètement perdus, ne savent pas comment s'y prendre pour monter leur business, présente Sandra. On s'est alors dit qu'il fallait créer une association, un network club simple et efficace». Avec Yanniss Levron, spécialisé dans la transition digitale, ils ont lancé il y a un mois l'association B2B Network Club.

«Notre but est d'accompagner les créateurs d'entreprise et les dirigeants d'entreprises installées au Luxembourg dans les différentes étapes de la vie d'une société», ajoute Sandra Birtel. Dès le mois de septembre, l'association prendra l'allure d'un véritable réseau avec des afterworks. «Nous souhaitons aussi créer un guide de la petite entreprise, pour inciter les gens à aller plutôt vers les petites sociétés que les grands groupes», conclut-elle.

(Marion Mellinger/L'essentiel)