Comment les chauffeurs de bus se protègent-​​ils?

Faut-il généraliser l'installation de caméras dans tous les bus du Luxembourg? Après l'agression d'un chauffeur survenue, le samedi 9 octobre en matinée sur la ligne 11 reliant Bertrange à Steinsel, des questions relatives à la sécurité des chauffeurs se posent à nouveau au Grand-Duché. D'une source proche du dossier, on peut d'ores et déjà vous indiquer que le bus concerné, samedi matin, ne disposait pas de caméras. Et sans une certaine maîtrise du conducteur, qui a tout de même été mordu profondément au passage, on est en droit de se demander ce qu'il aurait pu lui arriver face à un jeune homme de 18 ans, menaçant et prêt à dégaigner un couteau, retrouvé par les policiers dans son sac.

Comment les chauffeurs peuvent-ils réagir en cas d'agression? Confronté à un danger, dans les bus de la ville de Luxembourg, tout conducteur dispose d'un système d'alarme qu'il peut déclencher pour contacter le poste de commande des Services des autobus de la ville (SAV). Le poste de commande peut ainsi entendre ce qu'il se passe à l'intérieur du bus, et le cas échéant, appeler la police grand-ducale.

«Des caméras de protection»

Patrick Goldschmidt, échevin de la Mobilité, nous a confirmé, ce lundi après-midi, que la ligne concernée par l'agression de ce samedi, n'était pas exploitée par la Ville de Luxembourg, mais bel et bien «par un sous-traitant». «J'ai également vu la photo du chauffeur mordu», complète-t-il. «L'auteur des faits est visiblement un personnage connu de la police. On a demandé ce qu'il en était au ministère, de manière à pouvoir lui refuser l'accès aux bus, mais étant donné que cette personne n'est jamais contrôlée, c'est compliqué».

Annoncées depuis 2018 et installées depuis mars 2021 dans une vintaine de bus de la capitale, des caméras de surveillance se trouvent aujourd'hui dans les 24 nouveaux bus électriques. Pour Patrick Goldschmidt, échevin de la Mobilité, «ce sont des caméras de protection et non de surveillance», nous avait-il expliqué l'hiver dernier. «Elles sont là au cas où il y a l’un ou l’autre souci et si la justice ou la police nous demandent les images». Et de rappeler que le même dispositif est aussi installé dans le tram de Luxembourg. «Les chauffeurs sont aujourd'hui demandeurs et les syndicats ont marqué leur accord sur la question», avait encore indiqué Patrick Goldschmidt, «alors que pendant de nombreuses années, ils n'en voulaient pas, car ils croyaient que c'était de la surveillance».

(fl/L'essentiel )