«On fait des soins à domicile, sans masque»

«Ce sont des vies qui sont en jeu!» Amandine(*) n'y va pas par quatre chemins. Cette infirmière à domicile, au Luxembourg, a contacté L'essentiel pour lancer un appel. Depuis plusieurs jours et alors même qu'on alerte sur le danger de la propagation du coronavirus, la jeune femme explique qu'elle continue à intervenir chez ses patients sans porter de masque de protection. Comme tous ses collègues. «On nous a indiqué que les commandes étaient faites, que c'était en cours, mais c'est bloqué quelque part, et pour l'instant on en est là. C'est très compliqué».

Ses patients sont âgés et/ou handicapés. Une population fragile, donc. «Même eux ne portent pas de masque. Ce matin, un vieux monsieur pensait pouvoir aller à la pharmacie pour sa femme, ils ne se rendent pas compte..., s'inquiète Amandine. On nous dit qu'il faut que l'on se mette en arrêt aux premiers symptômes, mais c'est peut-être déjà trop tard. Ça fait deux semaines qu'on aurait dû se rendre masqués chez les gens».

Un cas de coronavirus sur son secteur

Et pendant ce temps là les soins doivent continuer. «Comment voulez-vous laver une personne ou lui faire un pansement à un mètre, sans la toucher?», ajoute encore la jeune femme. Elle et ses collègues prennent des mesures individuelles, désinfectent régulièrement leurs clés, leurs GSM, portent des gants. Ils ont même déjà filtré certaines tournées et ne se rendent plus chez des patients qui disposent déjà d'un aidant ou d'un proche qui peut prendre temporairement le relais.

Ces soignants à domicile peuvent voir «jusqu'à 25 patients par jour». Sur le secteur d'Amandine, au Grand-Duché, un cas de coronavirus a d'ores et déjà été recensé.

* Le prénom a été modifié

(L'essentiel/Nicolas Chauty)