Une rentrée et des dossiers chauds à l’ACEL

L’Association des cercles d’étudiants luxembourgeois (ACEL) est née en 1984 et fête cette année ses 35 ans! L’occasion de réunir ses membres d’hier et d’aujourd’hui pour fêter ça le 9 novembre prochain. Et ça va faire du monde. «L’ACEL réunit aujourd’hui plus de 40 cercles et représente plus de 10 000 étudiants luxembourgeois», a rappelé l’association, lundi matin, au moment d’évoquer les contours de cette rentrée 2019.

En plus de ceux présents au pays, on compte des étudiants luxembourgeois en Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande-Bretagne, Suisse, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Un nouveau cercle, créé à la Miami University d’Oxford, dans l’Ohio, a d’ailleurs rejoint l’ACEL, ces derniers mois. Au-delà de la représentation et de l’affectif, les enjeux sont réels pour l’année scolaire qui va commencer.

Problème de taxe d’habitation en France

Au Luxembourg, l’ACEL suit évidemment de près le projet de loi entourant les stages. «Contente de l’instauration d’un cadre juridique», l’association espère néanmoins que «la rémunération ne freinera pas les entités à proposer des stages» aux étudiants.

D’autres points seront à suivre ces prochains mois. Notamment le paiement de la taxe d’habitation pour les Luxembourgeois qui étudient en France. Sans revenu fixe, ils peuvent demander à être exonérés mais selon l’ACEL, «les années précédentes les autorités françaises n’ont pas accordé cette exonération». Une «discrimination» qui devrait prendre fin avec la réforme de cet impôt en France a l’horizon 2020.

Idem pour un problème rencontré en Allemagne où des étudiants luxembourgeois ont été taxés de «fraude fiscale» parce qu’ils continuaient à rouler avec un véhicule immatriculé au Grand-Duché. Un problème d’immatriculation plus large se pose après six mois de résidence en Allemagne. «L’ACEL s’est fixé l’objectif de trouver une solution à ce sujet qui entrave la mobilité en Europe», a glissé Nadja Poensgen, vice-présidente de l’ACEL.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)