Les locataires souffrent plus des prix du logement

Les 21 056 locataires faisant partie des ménages les moins aisés du pays versent la moitié de leurs revenus pour se loger et plus d'un ménage locataire sur trois (34,5%) débourse plus de 40% de ses revenus en 2019 pour son logement, selon une étude de l'Observatoire de l'habitat sur le «taux d'effort» publiée ce jeudi.

Le taux d'effort, c'est la proportion de ce que vous gagnez qui vous sert à vous loger. Et, avec des tarifs qui augmentent de manière continue au Luxembourg, ce taux grimpe d'année en année, particulièrement pour les locataires. Ainsi, pour l'ensemble des locataires qui louent un logement sur le marché privé, ce taux d'effort est passé, entre 2016 et 2019, de 31% à 37%, avec, donc, une situation plus grave encore pour ceux qui ont moins d'argent.

Les logements en location plus petits

Du côté des propriétaires, ils ne sont que 24% à dépenser 40% de leurs revenus pour se loger. Et le taux d'effort est non seulement plus bas, mais il augmente moins vite. Pour les propriétaires qui ont un emprunt à rembourser, le taux d'effort n'augmente que de 3,6% de 2016 à 2019, pour atteindre 29,5% en moyenne. Les propriétaires qui n'ont pas, ou plus, d'emprunt à rembourser sont naturellement ceux dont le taux d'effort est le plus bas, à 8,4% en 2019 (+1,4 point depuis 2016), comprenant notamment l'eau, le gaz ou encore les frais de copropriété.

L'étude de l'Observatoire de l'habitat compte au total plus de 250 000 logements dans le pays, dont 65 000 locataires du marché privé, 86 400 propriétaires avec emprunt et 83 000 propriétaires sans emprunt. Si la plupart des locataires (83%) vivent dans un logement collectif, la majorité des propriétaires vivent en logement individuel (81% des sans emprunt et 63% des avec emprunts).

En outre, les logements des locataires sont en moyenne plus petits (3 pièces) que ceux des propriétaires (5 pièces) et ils sont moins nombreux (6% des locataires, jusqu'à 50% des propriétaires), à vivre dans six pièces ou plus. D'ailleurs, les revenus des locataires sont, en moyenne, nettement inférieurs à ceux des propriétaires: ceux qui louent leur appartement gagnent 36 800 euros par an, ceux qui ont acheté une maison 49 300 euros quand ils n'ont pas d'emprunt à rembourser et 44 500 euros quand ils ont encore des mensualités.

(jw/L'essentiel)