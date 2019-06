Les terrasses et les parcs pris d'assaut sous le soleil

Canicule oblige, les terrasses de la capitale étaient pleines mardi. Boire 1,5 litre d'eau au minimum par jour, la règle était respectée. Même si ce n'est pas toujours de l'eau minérale, tout rafraîchissement est bon à prendre. Surtout l'après-midi, lorsque le soleil était à son zénith, n'importe quel coin d'ombre est le bienvenu. Pour attendre le bus, les fines zones ombragées étaient fortement sollicitées et les places au soleil désertées. Les fontaines à eau et autres vaporisateurs étaient tout autant appréciés. Les glaciers étaient quant à eux aux anges, il n'y a pas de meilleur temps pour faire vivre le chiffre d'affaires, avec des files d'attente dépassant de leurs boutiques.

Mais par-dessus tout, la solution miracle dans la recherche de températures plus agréables, ce sont les parcs. Certains ont préféré débuter une sieste ou une lecture à l'abri d'un arbre, plutôt que de se calfeutrer à domicile. C'est également le lieu parfait pour faire sa pause déjeuner entre collègues, histoire de ne pas suffoquer au bureau. Pour les enfants, les parcs disposent de jeux d'eau, pour combiner amusement et rafraîchissement. Alice, une maman de 30 ans, a passé une journée sans soucis avec ses deux enfants au parc de Monterrey: «Il faut faire attention à bien les hydrater. Je mets les enfants à l'ombre, avec de la crème solaire et une casquette ou un chapeau. Puis je les laisse jouer dans l'eau, et c'est parfait».

Pour les plus grands, la chaleur ne ralentit par leurs habitudes. Maxime et son groupe d'amis continuaient de skater tout en évitant l'insolation. «On reste au frais dans les parcs, on s'habille plus léger et on s'hydrate beaucoup plus», assure t-il. Les sportifs n'ont pas choisi d'atténuer leurs efforts sous la canicule, même si David Wagner, coach sportif, déclare avec humour être «au chômage technique». Il a bien eu quelques désistements, mais il affirme «se débrouiller pour s'entraîner dans des zones d'ombre, donc soit tôt le matin, soit tard le soir quand c'est plus soutenable». Les résidents s'adaptent donc aux fortes chaleurs, notant tous qu'il faut «profiter de l'été», mais ils ne sont tout de même pas contre quelques degrés en moins.

(Dimitry Jaffrès/L'essentiel)