Des masques «antivirus» conçus au Luxembourg

Une innovation à la portée mondiale. MPG a créé un procédé permettant de fabriquer des masques de protection respiratoires virucides. En clair, les virus qui entrent en contact avec le masque - en le touchant, en le posant... - sont éliminés par une couche traitée à l’acide citrique. Ce qui vaut pour le coronavirus, mais aussi pour des «ennemis» plus communs, comme la grippe...

En utilisant la technologie des plasmas, une couche de molécules organiques protectrice est fixée sur la matière première des masques. La start-up luxembourgeoise, hébergée au Technoport de Foetz, conçoit la technologie et le processus, puis produit les machines qu’elle vend à des fabricants de masques. Santé Services, filiale de la Fondation des Hôpitaux Robert- Schuman, sera le premier bénéficiaire, en février.

«Le prix pour une année? Quelques tasses de café»

«Quand le Covid est arrivé, on s’est dit que notre technologie permettait de greffer différentes fonctions organiques sur n’importe quel matériau. Alors pourquoi pas une fonction virucide sur les masques? On a parlé de cette idée au monde médical, qui y voyait une vraie valeur ajoutée pour les docteurs et personnel soignant», explique Marc Jacobs, cofondateur et CEO de MPG.

La société créée en 2016, émanation du List, est déjà active dans l’aéronautique, l’aérospatial ou l’automobile. Elle se concentre actuellement sur le médical et a bénéficié d’un soutien à l’investissement de 2 millions d’euros du ministère de l’Économie. MPG, quinze salariés et 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires, voit une croissance annuelle d'au «minimum 50 % par an ces prochaines années». Si le prix final est fixé par le fabricant du masque, le patron l’assure, le coût est «marginalement plus cher: pour le prix de quelques tasses de café, un professionnel peut avoir un an de protection».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)