Tessy est devenue une princesse de la mode

«Très heureuse» et simultanément «extrêmement stressée». C’est l’état d’esprit dans lequel se trouve Tessy Antony-de Nassau à l’approche de la seconde édition de la Luxembourg Fashion Week 2020 qui se déroule samedi soir aux Galeries Lafayette, dans la capitale, devant un panel de spectateurs très restreint en raison du Covid.

L’ex-épouse du prince Louis de Luxembourg y dévoilera pour la première fois la collection qu’elle a conçue avec son amie et associée la créatrice estonienne Milli Maier. «Je veux faire bonne impression aux Luxembourgeois car le Grand-Duché est mon pays de cœur. Et mes enfants seront là», souligne l’ancienne princesse. La marque de vêtements durables Human Highness décline des manteaux-capes en laine dans des tons beige, gris, vert foncé… «Nous voulions des pièces élégantes et de belle qualité qui donnent du pouvoir aux super-héroïnes qui les portent», sourit Tessy.

«Mon statut ne m'a pas favorisée»

Avec le Covid, les deux associées ont beaucoup communiqué en ligne. «Milli en Estonie et moi au Royaume-Uni. Elle m’a beaucoup appris». Les deux jeunes femmes se sont occupées de toute la conception jusqu’à la musique pour le défilé et les mannequins qu’elles ont choisis. La laine vient d’Estonie où les vêtements y sont confectionnés à la main.

Quant à son statut d’ancienne altesse royale, il ne l’a pas favorisée, au contraire, témoigne-t-elle. «Les gens ont parfois peur de moi, ils sont impressionnés. Il faut un peu de temps, mais j’ai pu rencontrer et travailler avec des personnes extraordinaires».

(Séverine Goffin/L'essentiel)