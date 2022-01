De nouveaux logements à l'est du Kirchberg

Le Fonds Kirchberg a indiqué vendredi avoir trouvé les partenaires pour la conception et la réalisation d’un bâtiment résidentiel dans la partie est du site Réimerwee, dans le quartier du Laangfur. Tracol Immobilier et le bureau d’architectes Beng ont décroché l'appel à candidature et vont faire sortir de terre une résidence sur un terrain de 15,9 ares, avec la possibilité d'une activité commerciale en rez-de-chaussée.

Ce bâtiment hybride bois et béton - situé entre le boulevard Adenauer et l'allée de Poiriers - proposera 29 logements (d'une à quatre chambres) dont huit appartements à coût modéré et aura des performances énergétiques très élevées (A+). Mis en vente à partir de 2023, ils seront livrés en 2025.

Sur ce site, 13 résidences et 294 logements sont déjà sortis de terre. 111 sont encore à construire pour un total de 405 d'ici 2025. Quelque 4 000 personnes vivent actuellement sur le plateau, le Fonds Kirchberg estime qu'ils seront 27 500 en 2040.

(mc/L'essentiel)