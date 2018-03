Réduire les antibiotiques, le «défi» est lancé

Nous l’écrivions il y a quelques jours, on se gave encore trop d’antibiotiques au Luxembourg. Mais plus qu’un constat, la situation est alarmante et le gouvernement a lancé ce mardi son Plan national antibiotiques (PNA) pour les quatre prochaines années. Un véritable «défi sanitaire» qui vise «une utilisation raisonnée des antibiotiques» en médecine classique et vétérinaire d’ici 2022. Car si le médicament reste «révolutionnaire» selon Lydia Mutsch, ministre de la Santé, son usage parfois inadapté représente un danger majeur (lire en encadré).

Mauvais usage



Si les antibiotiques sont tant montrés du doigt, c’est qu’ils sont mal utilisés. Inutiles par exemple face à la plupart des rhumes, grippes ou angines. Et la résistance que l’on développe face à ces traitements peuvent avoir des conséquences dramatiques pour des «greffes d’organes, chimiothérapies, soins intensifs et d’autres interventions médicales», met en garde le gouvernement.

«Le recours massif aux antibiotiques a accéléré le développement des résistances bactériennes, alertent d’une même voix le ministère de la Santé et celui de l’Agriculture. Un nombre croissant d’infections deviennent de plus en plus difficiles à traiter». 25 000 décès chaque année en Europe seraient directement liés à cette résistance aux antibiotiques, qui coûte 1,5 milliard d’euros selon l’UE.

Professionnels mieux formés

Même si la consommation d’antibiotiques a baissé de 7% et les prescriptions de 10% sur les deux dernières années au Luxembourg, le pays occupe le 7e rang sur 30 pays dans un classement européen dominé par les pays scandinaves. Et «les taux de résistance au Luxembourg se situent dans la moyenne européenne». Le PNA prône donc «un usage prudent de la part des patients et une prescription limitée des antibiotiques».

Mais comment y parvenir? D’ici 2022, le grand public sera encore davantage sensibilisé par des campagnes d’information. Les professionnels de santé, ainsi que le secteur vétérinaire, seront également mieux formés sur la question. Les données de consommation en ambulatoire et à l’hôpital seront précisément étudiées. Enfin, un nouveau Comité national antibiotiques sera chargé de superviser l’ensemble et de coordonner les résultats annuels luxembourgeois avec les objectifs européens.

Rappelons que 3,9 tonnes d’antibiotiques sont consommées au Luxembourg par an, hors hôpital.

Lydia Mutsch, ministre de la Santé



(Nicolas Chauty/L'essentiel)