Une liste d'attente «jusqu'à dix mois» pour voir un psy

De nombreux psychologues, psychothérapeutes et psychiatres sont débordés et les listes d'attente s'allongent. «Il y a des difficultés à obtenir un rendez-vous urgent. Certaines listes d'attente peuvent aller jusqu'à dix mois», indique Catherine Richard, psychologue-psychothérapeute. Elle conseille «de s'inscrire sur un maximum de listes d'attente pour espérer un rendez-vous au plus vite».

Plusieurs raisons à cet embouteillage dans les cabinets, selon cette autre psychologue, Dr Françoise Duchamps-Hufenbecher: «Les difficultés psychologiques, les troubles psychiatriques déjà présents avant la pandémie n'ont pas cessé mais se sont souvent aggravés et d'autres difficultés psychologiques ont émergé chez certains patients». «En général, les difficultés sont plus présentes en hiver et la pandémie a accentué cela. Les gens sont beaucoup plus irritables et l'atmosphère est tendue», note Dr Catherine Richard.

«Les patients ont tendance à attendre trop»

Depuis le début de la pandémie, parler de santé mentale est devenu plus courant. «Cela a probablement servi à décider les personnes qui étaient réticentes à consulter», estime Dr Fränz D’Onghia de la Ligue d’Hygiène Mentale. Selon lui, les patients ont tendance à «attendre trop longtemps avant de demander de l'aide, entraînant souvent une aggravation de la maladie et une prise en charge plus lourde, laissant moins de possibilité aux autres patients».

Pour obtenir un rendez-vous plus rapidement, le Dr D’Onghia conseille de s'adresser aux cabinets privés mais il faut savoir que les consultations ne sont pas prises en charge par la CNS. Les négociations entre Fapsylux et la CNS pour une convention sont encore en cours.

(Marion Mellinger et Nicolas Chauty/L'essentiel)