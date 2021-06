Refuser la priorité aux piétons peut coûter cher

Depuis le début de l'année, plusieurs piétons ont été renversés par une voiture au Luxembourg. Le lundi 18 janvier, une femme qui traversait la chaussée sur un passage pour piétons à Grevenmacher, près du pont frontalier entre Luxembourg et Allemagne, a été mortellement percutée par un véhicule. Deux jours plus tard, c'est un enfant qui a été fauché, toujours sur un passage protégé, square du Général Patton, à Steinfort. Il a dû être transporté à la Kannerklinik pour des soins médicaux, mais n'a heureusement subi aucune blessure grave.

Le jeudi 8 avril, un piéton a été gravement blessé après avoir été renversé par une voiture, place de la Gare, à Luxembourg-Ville. Le conducteur n'était pas en règle... Dans une récente réponse parlementaire, les ministres de la Mobilité et des Travaux publics et de la Sécurité intérieure, François Bausch et Henri Kox, ont indiqué que 174 piétons avaient été blessés en 2019 au Grand-Duché, dont 165 en milieu urbain. Près d'un tiers (31%) des accidents impliquant des piétons ont eu lieu à Luxembourg-Ville, un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes.

«La peine est fixée par le juge»

Les automobilistes qui refusent de céder le passage aux piétons à un endroit où ces derniers ont la priorité s'exposent à de lourdes sanctions. Le barème minimal est une amende forfaitaire de 145 euros. Mais en cas de poursuites judiciaires, l'addition peut rapidement grimper (amende de 25 à 500 euros, interdiction de conduire de huit jours à un an). Un retrait de deux points s'applique également sur le permis de conduire.

Les sanctions sont encore bien plus lourdes en cas d'accident mortel. «La faute la plus légère ayant causé la mort d’une personne suffit pour constituer l’infraction d’homicide involontaire», précise un porte-parole du parquet à L'essentiel. «La peine est fixée par le juge, en tenant compte des circonstances particulières propres à chaque affaire et en particulier de la gravité de la faute du conducteur responsable». En d'autres termes, la peine sera alourdie si l'homicide involontaire s'accompagne d'autres infractions, telles que taux d'alcool dépassant les limites autorisées, consommation de drogues, vitesse dangereuse, etc.

(pp/L'essentiel)