Les fonctionnaires stagiaires mieux payés

Stagezäit vum Fonctionnaire soll vu 3 Joer op 2 Joer gekierzt ginn an d'Reegel "80/80/90" soll ofgeschaaft ginn. Dat sinn d'grouss Linne vum Gesetzprojet, déi haut an der zoustänneger Chamberkommissioun virgestallt gi sinn.

Méi Infoe ➡️ https://t.co/wvtqV3NtN7 pic.twitter.com/JYFE9Wjf0v — Chambre des Députés (@ChambreLux) 6 février 2019

Jusqu'à présent, les stages pour devenir fonctionnaire luxembourgeois durent trois ans et sont rémunérés à 80% du salaire complet du fonctionnaire pendant les deux premières années, et à 90% la troisième année. Ces mesures vont être abolies, selon un avant-projet de loi présenté aux députés, ce mercredi matin, par le ministre DP de la Fonction publique, Marc Hansen. Le texte transpose un avenant signé en juin 2018 à l'accord de décembre 2016, entre le gouvernement et la Confédération générale de la fonction publique (CGFP).

Concrètement, les stagiaires fonctionnaires toucheront leur salaire complet, dès le début du stage. Une mesure qui a de quoi faire rêver les stagiaires en entreprise et qui sera rétroactive au 1er janvier 2019. Elle est aussi valable pour les jeunes fonctionnaires qui ont commencé leur stage avant cette année et ne l'ont pas terminé.

41 millions d'euros

Par ailleurs, la durée du stage est réduite, passant à deux ans au lieu de trois. Il sera en outre toujours possible de réclamer une réduction de la période de stage d'une durée allant jusqu'à un an. En outre, les fonctionnaires stagiaires pourront bénéficier du congé parental à temps partiel et du congé parental fractionné, alors qu'ils devaient jusqu'à présent prendre un congé parental entier. Enfin, les démarches pour passer d'un boulot dans le privé à un stage de fonctionnaire seront simplifiées.

Cet ensemble de mesures aura un prix pour le budget de l'État. Selon le ministre, le coût des différentes opérations s'élève à 41 millions d'euros.

(jw/L'essentiel)