Le retour de la neige attendu pour samedi matin

Avec des températures oscillant entre -1°C et 1°C, samedi matin, et l'annonce de précipitations, la neige va faire son retour sur l'ensemble du pays, ce 17 février 2018. MeteoLux a confirmé, ce vendredi après-midi, que tout le Luxembourg sera placé en vigilance jaune, de 7h à 14h, rappelant, au passage que des «accumulations de neige de 1 à 3 cm sont possibles au-dessus de 300 m d'altitude».

La prudence s'imposera également sur les routes lorsque les chaussées deviendront glissantes, en raison du givre, lors de la seconde partie de la nuit de vendredi à samedi. De la brume, voire même des bancs de brouillard givrant sont attendus au moment où la couverture nuageuse s'épaissira.

Le temps sera beaucoup plus sec dimanche, mais il fera probablement plus froid dans la matinée avec des températures attendues entre -6°C et -4°C. De nouvelles averses de neige devraient revenir sur l'ensemble du pays à partir de lundi.

