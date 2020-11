«Schengen a cessé d'être une évidence, d'un coup»

Une année profondément marquée par le Covid-19. Sur le plan des affaires européennes et étrangères, la pandémie a occupé une grande part du discours de politique étrangère du ministre Jean Asselborn, mercredi, devant les députés réunis au Cercle Cité. «Le respect de la libre circulation au sein de l’Union européenne, qui est un droit fondamental, a tout d’un coup cessé d’être une évidence», a-t-il regretté, en référence à la fermeture des frontières dans l'espace Schengen, durant la première vague.

Une situation sans précédent qui a nécessité «des efforts» pour que la circulation transfrontalière, vitale pour le Luxembourg, puisse perdurer. Si une nouvelle fermeture n'a pas été décidée pour la deuxième vague, c'est notamment «grâce à l’engagement du Luxembourg au niveau européen», a martelé le ministre dans son discours, appelant l'Europe à «davantage de coordination» et saluant les transferts de patients français en soins intensifs au Grand-Duché, comme «l’une des plus importantes opérations de rapatriement dans l’histoire du Luxembourg».

«La Turquie s'éloigne politiquement de l'UE»

Le chef de la diplomatie luxembourgeoise n'a éludé aucun sujet, passant en revue les différents enjeux des relations extérieures aux frontières de l'Europe. Jean Asselborn espère ainsi que les négociations d'adhésion à l'Union européenne pourront être lancées avec la Macédoine du Nord et l’Albanie, et évoqué des «perspectives concrètes» pour les autres pays des Balkans. Il a également regretté que la Turquie «s’éloigne politiquement» de l'Europe.

Réputé pour ses positions sévères vis-à-vis d'Israël, M. Asselborn estime que le changement d'administration aux États-Unis constitue «une lueur d'espoir», dans un processus de paix «au point mort», tout en applaudissant «toute tentative visant à rapprocher Israël et les pays arabes». La situation en Syrie et au Yémen est jugée «dramatique».

«Recréer une relation de confiance avec les États-Unis»

Aux États-Unis, l'arrivée de Joe Biden et de Kamala Harris a la Maison-Blanche doit «redynamiser le partenariat transatlantique et recréer une relation de confiance entre l’Europe et les États-Unis». Attachement à l'accord nucléaire iranien, situation détériorée à l'est de l'UE (Belarus, Haut-Karabakh, relations avec la Russie) et au Sahel, développement des relations avec le Maroc, la Tunisie, le Japon ou encore l'Inde, changement climatique, de nombreux sujets ont été abordés par le ministre.

«Il est de notre devoir, en tant que Luxembourgeois et Européens, de ne pas rester indifférents mais de défendre partout et toujours les intérêts de notre pays et de ses citoyens, ainsi que les valeurs de démocratie, un ordre mondial basé sur les règles, ainsi que la coexistence pacifique et la justice sociale et climatique», a-t-il conclu.

