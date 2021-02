120 ans après, ils renouent avec le Luxembourg

Romario, Alexandre et Douglas font partie des très nombreux Brésiliens à avoir pris la nationalité luxembourgeoise ces dernières années. Rien qu'en 2020, ils étaient 1 799 à l'avoir adoptée, devant les Belges et les Portugais. Une démarche rendue possible notamment grâce à un aïeul direct qui était luxembourgeois jusqu'au 1er janvier 1900.

«L'histoire de ma famille est très intéressante», raconte Romario, qui s'appelle désormais Romain suite à sa transposition de prénom au Grand-Duché. «Mathias Schmit, mon arrière-arrière-grand-père, était originaire de Vianden. Accompagné de ses parents, ils ont embarqué à bord d'un brick hollandais pour se rendre à Rio de Janeiro, en 1861». Un voyage en quête d'espoir en raison des conditions précaires que connaissait le Luxembourg à l'époque. Pour l'habitant de Santa Catarina, le Brésil, qui promouvait fortement l'immigration, était «un bon pays pour tout recommencer».

«Il m'a fallu deux ans pour recevoir la nationalité luxembourgeoise»

120 ans plus tard, la tendance s'est inversée. En honneur à leurs anciens ou inquiets d'un avenir incertain, les Brésiliens renouent avec leurs origines, ici ou là-bas. «Mes enfants ont 17 ans, j'aimerais pouvoir assurer leur futur si jamais ils souhaitent partir à l'étranger» explique Alexandre, résident de Foz do Iguaçu. À plusieurs niveaux, le Luxembourg représente une fenêtre d'opportunités: «La sécurité, la stabilité, l'éducation, la santé, les loisirs, la possibilité d'une vie meilleure» ont convaincu Elaine à sauter le pas en 2008. Originaire de Espirito Santo, elle accompagne aujourd'hui les Brésiliens dans leur démarche, souvent complexe, grâce à son association «Role em Lux», basée à Remich.

«Rassembler les certificats de naissance, de mariage et de décès, etc. Cette première étape, afin d'obtenir un certificat de descendance, est la plus difficile» constate Douglas, qui a finalisé sa candidature à Luxembourg-Ville en 2019. «J'ai ensuite signé ma déclaration de recouvrement en personne, au Centre Bierger». La date limite de l'acquisition du premier certificat était 2018. La date pour le second a été prolongée jusque fin 2021, en raison du Covid-19, ce qui explique une forte hausse des candidatures récemment.

«En 2018, il y avait une file d'attente pour la remise des dossiers au ministère de la Justice, du jamais-vu auparavant» s'étonne Elaine. «En 2019, nous avions 2 000 demandes de plus. Croyez-moi, s'il n'y avait pas eu la pandémie, le nombre de Brésiliens néo-luxembourgeois reconnus serait encore plus grand».

