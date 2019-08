Les autorités veulent redynamiser le centre de la capitale en le rendant plus convivial. Lydie Polfer (DP), bourgmestre de Luxembourg-Ville, et François Bausch, ministre des Travaux publics, ont présenté jeudi les projets de réaménagement concernant le boulevard Franklin Roosevelt et la place de la Constitution.

Le premier projet est avancé puisque les travaux ont débuté en juillet et se sont poursuivis pendant la période de congés collectifs, grâce à une dérogation. D'ici novembre seront installés des couloirs de bus et des pistes cyclables bi-directionnelles, sur le boulevard et sur le viaduc vers la gare. Les transports doux «seront priorisés, pour avoir un accès optimal à la gare. Tout cela constitue une partie d'un concept de mobilité générale pour la ville, qu'il faut voir en parallèle avec les travaux du tram», détaille François Bausch.

Nouvel ascenseur

Sur le boulevard Roosevelt, la piste cyclable sera placée du côté de la vallée de la Pétrusse tandis que la voie de bus sera placée en face, deux voies de circulation classiques subsistant au centre. Plus loin, au niveau de la Cité judiciaire, l'îlot de verdure sera modifié et agrandi. Le ministre espère que la voiture prendra de moins en moins de place: «Vu que l'on créé des infrastructures performantes, on espère que la majorité des gens qui se déplaceront en ville le feront avec ces moyens de transport».

Le projet en est à l'état d'ébauche concernant la place de la Constitution. Lydie Polfer reconnaît que le site que accueille la Gëlle Fra, pourtant «stratégique», ressemble actuellement à «une place morte, sauf lors du marché de Noël et de l'Octave». Un concours sera lancé cet automne et la Ville espère élaborer un projet définitif l'été prochain, juste avant de lancer les travaux. La logique sera la même que pour le boulevard qui la longe: «on ne voudra plus de voitures ni de bus», reprend l'élue. L'idée est que la place soit plus conviviale, qu'elle puisse notamment toujours accueillir des événements. Le projet prévoit un ascenseur entre cette place et la vallée de la Pétrusse.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)