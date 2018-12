Katell Guillou se concentre sur un seul restaurant

À Schouweiler, les Guillou font partie du paysage depuis longtemps. Avec deux restaurants face à face, autour d'un magnifique jardin. «Le Toit pour Toi» de Katell, la fille, et le «Guillou Campagne», de Pierrick et Lysianne, les parents, sont des institutions. Ils comptent une étoile chacun au Michelin. Mais dès le 23 décembre, il faudra s'habituer. «Le Toit pour toi» en termine de son aventure, Katell Guillou préférant jeter toutes ses forces dans «Campagne Guillou».

Comme Obélix, les Guillou sont tombés dans la marmite. Celle de la gastronomie avec une potion magique bien à eux, constellée d'étoiles au Michelin. Du «Saint Michel» au cœur de Luxembourg-Ville, à «La Table des Guilloux», Pierrick et Lysiane ont donné à leur fille le goût de l’excellence depuis son plus jeune âge. Au point qu'elle a lancé son propre restaurant appelé, en hommage à son père, «Le Toit pour Toi».

Pierrick jamais loin, Katell a lancé, secondée par Lysiane, le «Guillou Campagne», le remplaçant de «La Table des Guilloux» (deux étoiles Michelin à son apogée). «J'ai continué, aux côtés de ma mère, l’aventure familiale. Nous avons réussi à lier modernité et tradition. Et nous avons surtout gardé le sens de l’hospitalité, la générosité et bien sûr, un amour sans faille pour les beaux produits du terroir», dit Katell Guillou. Pierrick au repos, c’est au tour de Lysiane de prendre un congé bien mérité. Et Katell de reprendre désormais seule le flambeau familial. Deux restaurants étoilés, c'était un de trop. Alors elle a décidé de concentrer toute son attention sur le «Guillou Campagne».

«J'ai choisi de mettre fin à l’activité du "Toit pour toi" à la fin de cette année (NDLR: le 23 décembre officiellement). Je quitte ce lieu magique par sagesse et non sans un pincement au cœur. Et je l'offre ainsi à d’autres aventures», explique Katell Guillou.

