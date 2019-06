Le Skatepark Péitruss envahi par les «bmxeurs»

Les passionnés de BMX, sport extrême cycliste, se sont donnés rendez-vous, ce samedi, au Skatepark Péitruss, à Luxembourg. Des plus expérimentés aux novices dans la matière, ils ont délivré de belles performances d’acrobaties sur leurs deux-roues, sous les yeux des spectateurs lors du Red Bull 3en1.

Viki Gomez, résident au Luxembourg, six fois champion du monde de BMX, a suivi les techniques et les figures (aussi appelées «tricks») des jeunes participants de près. «Tu vas participer au concours? », demande-t-il à un jeune «bicrosseur», suite à la demande de ce dernier d’autographier son siège de vélo. «Je ne me sens pas encore prêt» riposte le fan, l’air incertain. «Faut pas douter! Faut se lancer», l’encourage la star du BMX.

Le public est resté bouche bée

Kevin lui, ose pour la première fois, à prendre part au concours de l’événement, où les amateurs ont l’opportunité de délivrer leurs techniques de freestyle aux professionnels. «Ça fait désormais trois ans que j’ai adhéré au sport extrême, explique-t-il. Lors des éditions précédentes du Redbull 3en1 , j’ai participé en tant que spectateur. Cette année je me sens plus confiant. Mes amis m’ont aussi encouragé», expliquait le jeune homme de 17 ans. De son côté, Charles s’est déplacé depuis Schifflange, pas pour attirer l’attention de potentiels sponsors, mais pour «les performances spectaculaires». «Je suis là pour m’amuser et apprécier le style des autres adeptes, précise-t-il. J’aime le côté dangereux de ce sport. Les figures à plusieurs mètres du sol sont risquées, mais c’est spectaculaire à regarder».

Le public est surtout resté bouche bée face aux figures spectaculaires des stars mondiales invitées par Viki Gomez: Courage Adams, Varo Hernandez et Anthony Perrin. En plus de leurs shows à l’habilité parfaite, les quatre professionnels ont aussi signé des autographes et ont même donné des conseils techniques aux jeunes aspirants.

(Ana Martins/L'essentiel)