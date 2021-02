Tessy s'en prend à la famille grand-​​ducale

Alors qu'elle vient de se fiancer avec l'homme d'affaires suisse Frank Floessel, l'ancienne princesse Tessy Antony de Nassau (35 ans), ex-épouse du prince Louis de Luxembourg, ne semble pas pour autant nager dans le bonheur. La mère de Gabriel (14 ans) et Noah (13 ans) a publié un post sur Instagram qui n'est pas passé inaperçu. L'ex-princesse n'a semble-t-il pas apprécié d'avoir été reléguée au second plan lors des obsèques du Grand-Duc Jean, le samedi 4 mai 2019.

«Lors de ses funérailles, même si j'ai été placée complètement à l'arrière avec une énorme colonne de béton devant moi pour que je ne puisse rien voir, je savais qu'il savait que j'étais là pour lui. Cela ne me dérangeait pas que les journalistes soient assis avec la famille pendant que j'étais mise là où ils ont décidé de me mettre», a-t-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle on peut voir le Grand-Duc Jean prendre la pose avec ses deux petits-enfants, Gabriel et Noah.

«"Urapapa" nous manque tous les jours», a également écrit Tessy. «L'homme le plus merveilleux, le plus informé, le plus juste et le plus gentil que j'aie jamais connu. Un homme qui aimait sa famille autant qu'il aimait son pays (...) Depuis le moment où nos chemins se sont croisés, il m'a fait me sentir aimée, acceptée - comme une famille», a confié l'ex-princesse, au sujet du défunt arrière-grand-père de ses deux enfants.

(pp/L'essentiel)