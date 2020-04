Les journées d’Andy Schleck «passent très vite»

La période de confinement est loin de perturber Andy Schleck. «Je suis à la maison avec ma famille, ce n’est pas trop dur!», explique l’ancien cycliste, revenu au Luxembourg juste avant la mise en place de restrictions. Il voit même l’injonction de rester à la maison d’un bon œil: «Habituellement, je travaille tous les jours et je suis beaucoup en déplacement, donc pas toujours avec ma famille. Là, j’en profite».

À la maison ou dans le jardin, Andy Schleck, son épouse et leurs deux garçons n’ont pas le temps de s’ennuyer: «Je me rends compte que même si l’on ne travaille pas, les journées passent très vite avec des enfants de six et trois ans. Nous sommes bien occupés, ce ne sont pas des vacances. Le grand fait déjà beaucoup de choses pour l’école». De temps en temps, la famille Schleck se permet une promenade, «tout en respectant les règles». Selon lui, disposer d’un jardin «rend les choses plus simples». Selon l’ancien vainqueur du Tour de France, le confinement «est un test pour beaucoup de familles, il y a un risque de péter un câble. Mais moi je me sens bien, j’ai peut-être déjà pété mon câble avant!», dit-il en riant.

Un peu de travail

Au niveau professionnel, Andy Schleck est actuellement quasiment à l’arrêt. Son magasin de vélos, à Itzig, a fermé temporairement ses portes, «ce qui est dommage, car avec ce beau temps, les cyclistes ont envie de rouler». Les employés ne font que quelques livraisons, préparent des commandes pour la suite et vendent via le site Letzshop, mais ne peuvent pas réparer ou entretenir le matériel des clients.

Il est actuellement en pleine réflexion concernant le Skoda-Tour de Luxembourg, prévu du 15 au 19 septembre et dont il est directeur de course. «Nous avons encore le temps de voir, mais il y a beaucoup de questions en suspens. La crise sanitaire sera-t-elle passée? Les sponsors vont-ils investir, alors qu’ils ont perdu de l’argent avec le confinement?». En attendant, les organisateurs se préparent «comme si la course aura lieu». Si elle est maintenue à ses dates, l’épreuve luxembourgeoise se déroulera en même temps que le Tour de France, reporté de deux mois. Mais la Grande Boucle «concerne huit coureurs par équipes, sur des effectifs comprenant jusqu'à 30 professionnels», reprend Andy Schleck. Certaines équipes vont aussi «vouloir faire rouler leurs coureurs, qui n’ont quasiment pas couru depuis le début de l’année. D'où une opportunité pour nous», veut-il croire.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)