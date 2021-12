La neige devrait faire son retour ce lundi soir

Les températures hivernales et l'arrivée d'un système frontal la nuit prochaine vont avoir pour conséquence de probables chutes de neige au Luxembourg. Selon MeteoLux, qui a émis une alerte de niveau jaune, de un à trois centimètres sont attendus sur l'ensemble du pays, entre 21h et 2h du matin.

Rien de dramatique, donc, mais les automobilistes qui prendront la route dans la soirée sont appelés à faire preuve de prudence et de vigilance. Les météorologues du Findel prévoient encore de la neige mercredi et vendredi, entre 2 et 4 centimètres. Des prévisions qui seront certainement affinées d'ici là.

Côté températures, il ne fera guère plus de 3°C ce lundi, au meilleur de la journée. Le mercure devrait tomber en dessous de 0°C la nuit prochaine, au moins dans la partie nord du Grand-Duché.

(pp/L'essentiel)