Attention, votre bon d'hôtel est valable jusqu'au 18 avril

Les 700 000 bons de 50 euros pour une ou plusieurs nuits dans un établissement d'hébergement, mis en place à l'été 2020 pour soutenir le tourisme national et le secteur de l'hôtellerie en pleine crise sanitaire, arriveront à expiration le 18 avril prochain. «Il n'est pas prévu à ce stade de prolonger la validité des bons, a indiqué le ministère du Tourisme à L'essentiel. Nous analysons l'évolution de la pandémie et ses conséquences économiques en permanence et, si nécessaire, des adaptations pourraient avoir lieu».

Pour rappel, ces bons ont été distribués à tous les résidents et frontaliers de plus de 16 ans, et ils sont valables pour une nuit à l’hôtel, en camping ou auberge de jeunesse. Le montant de 50 euros est «déduit de la facture» et les bons sont cumulables. La date de validité, d'abord fixée à la fin de l'année 2020, avait déjà été prolongée pour que chacun puisse bénéficier de cette offre. Un peu plus de 107 000 bons d'hébergement, sur 700 000 donc, ont été utilisés à ce jour.

(nc/mme/L'essentiel)