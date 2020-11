Soigneur animalier, un job de terrain

En hiver ou en été, sept jours sur sept, Covid ou pas Covid, une équipe de huit soigneurs s'occupe des animaux du parc de Bettembourg. Et ils sont bien aidés par 25 travailleurs encadrés de l'Association des parents d'enfants mentalement handicapés (APEMH).

Nourrir et veiller sur quelque 200 espèces, le job fait rêver. Mais les places sont rares. «Nos animaliers ont tous suivi une formation de trois ans (appelée Zoo Tierpfleger Ausbildung) en Allemagne, explique Guy Willems, vétérinaire et gérant de l'équipe animalière. Le plus dur est de trouver une place en apprentissage. Pas simple, même en Allemagne, quand on vient d'ailleurs».

«Les zoos s'échangent des stagiaires»

Outre des semaines de cours théoriques, la formation est très pratique. «Les zoos s'échangent des stagiaires pour qu'ils puissent connaître le plus de types d'animaux possible», note Guy Willems. Il existe aussi des formations dans d'autres pays (France, Belgique, Pays-Bas), mais au Parc Merveilleux, l'équipe animalière de quatre Allemands et quatre Luxembourgeois s'est «développée en allemand». Et qu'apprennent-ils? Tout sur les espèces, leur mode de vie, leur nourrissage. Par exemple, on ne donne pas d'avocat à un perroquet!

«Les apprentis doivent aussi savoir éviter le gaspillage, par exemple en changeant la paille d'un box». Sans oublier les premiers soins et la sécurité. «Comment ne pas se faire tuer» ou par exemple «savoir lire les mimiques des grands primates». Et si la formation s'achève après trois ans, seul le temps fait un bon soigneur. À l'Escher Déierepark du Galgenberg, la formation des quatre soigneurs a lieu en interne, grâce aux interventions d'une spécialiste.

(Nicolas Martin/L'essentiel)