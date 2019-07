Attention, vols en hausse dans les caves et garages!

Ce mardi en plein cœur de l'été, la police grand-ducale lance un avertissement à tous les résidents du pays: «Méfiez-vous des vols dans les caves et les garages!» La période estivale, liée aux départs en vacances, est propice aux cambriolages, on le sait. Mais les forces de l'ordre rappellent que si les habitants veillent à bien fermer leur porte d'entrée et les fenêtres, ils sont peut-être moins vigilants concernant leurs accès extérieurs et notamment les portes de caves et de garages.

«Le nombre de vols a encore augmenté récemment», prévient la police dans un communiqué. Les cambrioleurs trouveraient dans les caves et les garages un accès facile à l'intérieur des logements, mais ils peuvent également y trouver de quoi alimenter leur butin. «Ne laissez aucun objet de valeur à l'intérieur d'un véhicule, protégez séparément les objets de valeur, vélos, machines de travail, outils...», détaille la police.

Autre conseil, attendez que votre porte de garage soit entièrement fermée avant de quitter l'endroit, et n'hésitez pas à jeter un œil dans le quartier ou devant chez vos voisins pour repérer d'éventuels allées et venues inhabituelles. Et cela vaut pour les maisons individuelles comme pour les logements collectifs.

(nc/L'essentiel)