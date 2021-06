À pied sur l'autoroute? «10 minutes de survie»

L’essentiel : Votre réaction suite à l’accident mortel sur l’A3 survenu mercredi ?

Paul Hammelmann, président de la sécurité routière : C’est terrible. Mais je crois savoir que la plupart des gens ne connaissent pas la réalité et ne savent pas que la survie sur autoroute en tant que piéton est infime. Beaucoup pensent pouvoir réparer leur voiture en panne eux-mêmes sur la bande d’arrêt d’urgence et j’en ai déjà vu. Mais il ne faut surtout pas faire ça, au contraire appelez directement le 112 ou 113.

L’essentiel : Y-a-t-il une hausse de cas qui ne respectent pas les consignes sur la bande d’arrêt d’urgence au Grand-Duché ?

Paul Hammelmann : J’en vois plus à l’étranger tout de même. D’une part, parce que les autoroutes du Luxembourg ne sont pas si longues et parce qu’il y a souvent des bouchons. Donc moins de risques. Mais même si l’autoroute reste la route la plus sûre, les accidents sont possibles.

L’essentiel : Quels conseils donneriez-vous aux automobilistes ?

Paul Hammelmann : Quand on tombe en panne, on s’arrête sur la bande d’arrêt d’urgence et on quitte rapidement son véhicule pour se mettre en sécurité. Surtout, éloignez-vous de l’autoroute et mettez-vous derrière les glissières, parce que les statistiques internationales nous apprennent que la survie d’un piéton sur autoroute est en moyenne de 10 minutes. C’est encore beaucoup me direz-vous mais la survie sur autoroute en tant que piéton n’est pas garantie du tout. Donc éloignez-vous du trafic. Et bien-sûr, n’oubliez pas le gilet jaune et le triangle de sécurité.

(Propos recueillis par Noemie Koppe)