Les résidents en moins bonne santé qu'avant

L’espérance et la qualité de vie dépendent en partie de l’endroit où l’on vit. Le «Bloomberg 2019 Global Health Index» a ainsi étudié la santé des habitants de 163 pays. Par rapport à l’année précédente, le Luxembourg perd une place, ce qui le fait sortir du top 10 des pays les mieux classés, à la 11e place.

L’index mesure des paramètres comme l’espérance de vie, la nourriture, l’hygiène et l’accès aux soins, tout en prenant en compte des facteurs négatifs comme l’obésité ou encore la consommation de tabac et d’alcool. L’accès à l’eau potable et l’environnement sain jouent également un rôle dans le classement final.

La perte d’une place par le Luxembourg s’explique par la fréquentation accrue des restaurants rapides et la pratique moins régulière de sport. Du coup, le poids moyen des habitants a augmenté. Le Grand-Duché reste mieux loti que ses voisins français (12e), allemands (23e) et belges (28e). Le climat et la nourriture méditerranéenne semblent apporter une meilleure santé, puisque le classement est dominé par l’Espagne, grande gagnante de l’année avec un bond de cinq places, et l’Italie. Suivent l’Islande, le Japon et la Suisse.

(sw/L'essentiel)