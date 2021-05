Vers une offre de transport «unique» pour la Nordstad

Le tramway ne desservira pas la Nordstad, comme l'avait rêvé le député DP André Bauler. Mais le nord du pays ne sera pas pour autant oublié dans le Plan national de Mobilité 2035. À ce titre, François Bausch, ministre de la Mobilité, et Claude Turmes, ministre de l'Aménagement du territoire, ont ainsi présenté ce mercredi une «vision territoriale» pour la Nordstad.

Dans ce cadre, sept éléments clés ont été définis pour offrir «d’excellentes perspectives» pour la mobilité multimodale de la future troisième agglomération du pays: un itinéraire cyclable «express», un contournement d'Ettelbruck, une mise à 2x2 voies de la B7 jusqu’au giratoire Fridhaff, un contournement de Diekirch, un pôle d'échanges à Erpeldange-sur-Sûre, un déplacement de la N7 et de la voie ferrée avec un nouvel arrêt CFL à Ingeldorf, et la transformation de l'«Axe central» (voie ferrée et N7) en une trame verte urbaine.

«Ce concept de mobilité, s’il se réalise avec l’appui des communes et d’autres acteurs clés, offrira à la Nordstad une qualité de vie et une offre de mobilité multimodale quasiment inégalées, explique François Bausch. Il s’inscrit pleinement dans la nouvelle philosophie de planification du Plan national de mobilité 2035».

Ce plan a ainsi fixé des principes pour les offres et les infrastructures de transport nécessaires en 2035, en fonction du type de déplacement. Il prévoit des transports en commun «performants» avec au plus un seul transbordement pour les principaux flux aux heures de pointe. En ce qui concerne les déplacements inférieurs à cinq kilomètres, qui constituent la moitié de tous les déplacements au Grand-Duché, le plan vise à créer des conditions optimales pour le vélo et la marche. Enfin, il ambitionne de maintenir l’accès aux parkings publics et à tous les quartiers, mais diriger le trafic de transit et le trafic inter-localités vers le réseau routier structurant, pour les déplacements en voitures privées.

Haut hunn de Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte François Bausch, Minister fir Landesplanung Claude Turmes an d’Buergermeeschteren aus de 5 Nordstadgemengen d'« Mobilitéitskonzept Leitbild Nordstad 2035 » virgestallt.#nordstad pic.twitter.com/Q3uk7gS08x — MMTP (@mmtp_lu) May 19, 2021

(L'essentiel)