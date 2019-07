Au moins 400 logements sociaux en plus d’ici 2026

C’est assurément un sujet dont on reparlera à la rentrée et lors des prochains mois, mais la Ville de Luxembourg a déjà tenu à faire un premier point sur sa politique relative aux logements sociaux et à prix abordables, ce mercredi matin, lors du dernier «City Breakfast» avant les vacances, à l’hôtel de ville.

«Vu l’urgence actuelle, se loger à des prix abordables reste une de nos priorités», a affirmé Serge Wilmes, premier échevin à Luxembourg avec, notamment, le développement urbain dans ses attributions. «En tant que capitale, on se doit de prendre nos responsabilités et, sur le territoire de la commune, on doit construire davantage de logements sociaux sur les terrains qui nous appartiennent».

Des loyers en dessous des prix du marché

Serge Wilmes le reconnaît lui-même, «ce sont des petits terrains et des petites parcelles» et «pas forcément des grands projets de développement», mais d’ici 2026, la Ville de Luxembourg a pour ambition de construire entre 400 et 600 logements à prix abordables. Ce qui devrait permettre de loger 1 400 personnes. Le marché étant actuellement «saturé», admet encore l’échevin, «tout ne peut pas se régler d’un coup de baguette magique, mais nous tentons d’accélérer les procédures».

«Grâce au droit de préemption, l’année dernière, la Ville de Luxembourg a acquis des terrains pour la somme de 35 millions d’euros pour étoffer notre réserve foncière», a rappelé Serge Wilmes. «Nous allons construire un peu partout où l’occasion se présente, mais d’ici deux ans, des logements à prix modérés devraient déjà voir le jour à Bonnevoie, rue Jean-Francois Gangler». Mais à quel type de loyer peut s’attendre la population? «Toujours en dessous des prix du marché et généralement 20% de moins que la moyenne des prix sur l’ensemble de la ville», a conclu le premier échevin de la capitale.

Le Premier échevin Serge Wilmes au micro «L'essentiel Radio» de Frédéric Lambert:

